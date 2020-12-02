В Офісі Президента розглядають ідею звільнити одночасно міністра оборони Андрія Тарана і керівника Генштабу Збройних Сил Руслана Хомчака. Усе через ймовірний конфлікт між ними. Однак проти звільнення посадовців виступає глава МВС Арсен Аваков.

Автором цієї ідеї начебто є глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

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Чому хочуть звільнити одразу двох керівників

Відзначається, що Таран не нажив собі симпатиків у владі, натомість живе у постійному конфлікті з керівником генштабу Русланом Хомчаком.

Тому в Офісі Президента подумують одночасно звільнити і міністра оборони, і керівника Генштабу. По суті, непіддатливого Хомчака можуть звільнити під виглядом вирішення конфлікту між двома відомствами.