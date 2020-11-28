За результатами засідання Національної антикорупційної ради глава Офісу Президента Андрій Єрмак озвучив 3 головні кроки, які необхідно здійснити на шляху до виходу з конституційної кризи. Для їхньої реалізації підготують відповідні законопроєкти.

Глава Офісу Президента озвучив план виходу з конституційної кризи

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у фейсбуці повідомив про результати засідання Національної антикорупційної ради. Він наголосив, що команда Зеленського цілком підтримує запит суспільства та вважає боротьбу з корупцією одним з найважливіших завдань.

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На жаль, на перешкоді цьому процесу стало рішення Конституційного Суду від 27 жовтня 2020 року (неконституційною оголосили статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування чиновників). Саме це рішення вдарило по усій антикорупційній інфраструктурі України й створило конституційну кризу.

Три кроки до виходу з конституційної кризи

"Для виходу з цієї конституційної кризи потрібно зробити три важливі кроки", – зазначив Єрмак. А саме:

Перший – відновлення відповідальності за навмисне ненадання декларації чи надання неправдивих відомостей у деклараціях.

Другий – відновлення повноважень НАЗК щодо моніторингу електронного декларування та врегулювання питання декларацій суддів.

Третій – врегулювання питання створення НАБУ та забезпечення гарантії роботи його директора.

Для виконання цих кроків уряд та депутати спільно з відповідними експертами підготують необхідні законодавчі ініціативи, а Верховна Рада, зрозуміло, повинна їх якнайшвидше ухвалити.

Конституційна криза в Україні: що слід знати

27 жовтня КСУ визнав неконституційною статтю ККУ про покарання за недостовірне декларування.

Також КСУ визнав неконституційними повноваження НАЗК щодо перевірки декларацій чиновників.

Зеленський відреагував законодавчою пропозицією розігнати поточний склад Конституційного Суду.

2 листопада в Раді зареєстрували законопроєкт 4304, яким відновили б чинність скасованих КСУ статей.

Відтоді зареєстровано ще низку законопроєктів, але не ухвалено жодного, конституційна криза триває.

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