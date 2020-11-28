Єрмак назвав три кроки до виходу з конституційної кризи
За результатами засідання Національної антикорупційної ради глава Офісу Президента Андрій Єрмак озвучив 3 головні кроки, які необхідно здійснити на шляху до виходу з конституційної кризи. Для їхньої реалізації підготують відповідні законопроєкти.
Глава Офісу Президента озвучив план виходу з конституційної кризи
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у фейсбуці повідомив про результати засідання Національної антикорупційної ради. Він наголосив, що команда Зеленського цілком підтримує запит суспільства та вважає боротьбу з корупцією одним з найважливіших завдань.
До теми Зеленський наполягає на суворій кримінальній відповідальності за брехню у деклараціях
На жаль, на перешкоді цьому процесу стало рішення Конституційного Суду від 27 жовтня 2020 року (неконституційною оголосили статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування чиновників). Саме це рішення вдарило по усій антикорупційній інфраструктурі України й створило конституційну кризу.
Три кроки до виходу з конституційної кризи
"Для виходу з цієї конституційної кризи потрібно зробити три важливі кроки", – зазначив Єрмак. А саме:
- Перший – відновлення відповідальності за навмисне ненадання декларації чи надання неправдивих відомостей у деклараціях.
- Другий – відновлення повноважень НАЗК щодо моніторингу електронного декларування та врегулювання питання декларацій суддів.
- Третій – врегулювання питання створення НАБУ та забезпечення гарантії роботи його директора.
Для виконання цих кроків уряд та депутати спільно з відповідними експертами підготують необхідні законодавчі ініціативи, а Верховна Рада, зрозуміло, повинна їх якнайшвидше ухвалити.
Конституційна криза в Україні: що слід знати
- 27 жовтня КСУ визнав неконституційною статтю ККУ про покарання за недостовірне декларування.
- Також КСУ визнав неконституційними повноваження НАЗК щодо перевірки декларацій чиновників.
- Зеленський відреагував законодавчою пропозицією розігнати поточний склад Конституційного Суду.
- 2 листопада в Раді зареєстрували законопроєкт 4304, яким відновили б чинність скасованих КСУ статей.
- Відтоді зареєстровано ще низку законопроєктів, але не ухвалено жодного, конституційна криза триває.
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