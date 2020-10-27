Андрій Єрмак не сумнівається у правильності призначення Олега Татарова на посаду заступника глави Офісу Президента. Наразі Татаров курує правоохоронні органи.

Що сказав Єрмак

Усіх кандидатів на посади в Офісі Президента ретельно перевіряють. Про це Єрмак розповів в інтерв'ю "Бабелю".

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Глава Офісу Президента наголосив, що не бачив жодних доказів, які змусили б його засумніватися у Татарові. Не чув Єрмак і заяв Татарова під час Революції Гідності про те, що протестувальники нібито били силовиків з "Беркуту".

Чесно кажучи, я цього не бачив, такої інформації у мене не було. Ось я народився в період Радянського Союзу, ще на першому курсі вивчав політекономію і речі, які сьогодні згідно із законом (про заборону Комуністичної партії – 24 канал) є протизаконними. Це ж не означає, що я поділяю ці погляди,

– наголосив Єрмак.

Глава Офісу Президента також зазначив: навіть якщо людина професійна і порядна, вона має продемонструвати свою ефективність.

Що відомо про Олега Татарова і його зави про Революцію Гідності

Татаров "прославився" на посаді заступника начальника управління МВС України Віталія Захарченка – одного із ключових підозрюваних у вбивствах Небесної Сотні. Наразі Захарченко переховується на території Росії.

Під час Революції Гідності Татаров розповідав міжнародним партнерам України, що майданівці "самі себе стріляють і нападають на "Беркут".

Займаючись адвокатською діяльністю, Татаров захищав сепаратистів, які в травні 2014 року домагалися створення "одеської народної республіки".

В одному з інтерв'ю Президент України Володимир Зеленський заявив, що Татаров особисто не причетний до розстрілів героїв Небесної Сотні.

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