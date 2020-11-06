Глава Офісу Президента Андрій Єрмак вважає, що ситуація, коли багато людей на місцевих виборах віддали свої голоси за таких скандальних політиків, як Неля Штепа чи Олександр Попов, зумовлена засиллям російських телеканалів.

За його словами, люди на Донбасі часто будують свої враження щодо ситуації у країні через те, як це подають російські ЗМІ. Про це Андрій Єрмак розповів у програмі VIP з Наталією Мосейчук, що виходить на телеканалі "1+1".

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Чому це відбувається? (Реванш Штепи, Попова – 24 канал) Бо коли ми приїжджаємо на Донбас, люди там дивляться російське телебачення, люди будують своє враження та відчуття, що відбувається у країні, не через українське телебачення,

– наголосив він.

За словами Єрмака, нещодавно відбувалась нарада у президента, де Зеленський поставив чітке завдання: щоб люди, які проживають на Донбасі чи у Криму, мали можливість дивитись українське телебачення та отримувати правдиву інформацію. Зокрема, – про те, що Україна робить для тих, хто проживає на підконтрольній території або ж для переселенців з Криму.

"Людей об’єднують дуже прості речі: заможне життя, спокійне, мирне, прогнозоване", – підсумував Єрмак.

Зверніть увагу! Скандальна Неля Штепа, яка закликала Путіна увійти в Слов'янськ і "захистити" її, знову стала депутаткою міської ради. Вона балотувалася і в мери Слов’янська, але за колишню міську голову люди віддали недостатньо голосів.



Водночас Олександр Попов, який був головою КМДА у 2013 році і є одним із відповідальних за силовий розгін студентів Євромайдану, може вийти до другого туру виборів мера Києва і позмагатися за посаду з Віталієм Кличком.

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