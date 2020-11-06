Глава Офісу Президента Андрій Єрмак запевнив, що влада тримає ситуацію з COVID-19 на контролі. На його думку, жодного дня не було втрачено марно і зараз проблемні питання, пов’язані з коронавірусом, намагаються вирішувати оперативно.

Єрмак запевнив, що коли з’являються повідомленні про те, що в тій чи іншій лікарні чогось не вистачає, – проблеми вирішують терміново. Про це Андрій Єрмак розповів у програмі VIP з Наталією Мосейчук, що виходить на телеканалі "1+1".

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Так, ведуча розповіла главі Офісу Президента історію про підлітка, який втратив обох батьків-лікарів через коронавірус. Вона додала, що батьку хлопця не могли знайти місце навіть у лікарні, де той працював.

Коли ми знаємо, що у якійсь конкретній лікарні чогось не вистачає, це вирішується терміново і на місці,

– відповів на це Єрмак.

Він додав, що не вважає, буцімто влада втратила пів року у час пандемії коронавірусу і не встигла підготувати країну до ситуації.

"Влада не втратила жодного дня і працювала. Сьогодні я не хвалюся, але ми не відпочивали жодного дня і не будемо поки триває така ситуація. Ми все тримаємо на контролі", – пояснив він.

Єрмак також додав: особлива увага до лікарів в Україні залишається одним із пріоритетних питань.