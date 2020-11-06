Влада не втратила жодного дня, – Єрмак про ситуацію з COVID-19 і карантин в Україні
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак запевнив, що влада тримає ситуацію з COVID-19 на контролі. На його думку, жодного дня не було втрачено марно і зараз проблемні питання, пов’язані з коронавірусом, намагаються вирішувати оперативно.
Єрмак запевнив, що коли з’являються повідомленні про те, що в тій чи іншій лікарні чогось не вистачає, – проблеми вирішують терміново. Про це Андрій Єрмак розповів у програмі VIP з Наталією Мосейчук, що виходить на телеканалі "1+1".
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Так, ведуча розповіла главі Офісу Президента історію про підлітка, який втратив обох батьків-лікарів через коронавірус. Вона додала, що батьку хлопця не могли знайти місце навіть у лікарні, де той працював.
Коли ми знаємо, що у якійсь конкретній лікарні чогось не вистачає, це вирішується терміново і на місці,
– відповів на це Єрмак.
Він додав, що не вважає, буцімто влада втратила пів року у час пандемії коронавірусу і не встигла підготувати країну до ситуації.
"Влада не втратила жодного дня і працювала. Сьогодні я не хвалюся, але ми не відпочивали жодного дня і не будемо поки триває така ситуація. Ми все тримаємо на контролі", – пояснив він.
Єрмак також додав: особлива увага до лікарів в Україні залишається одним із пріоритетних питань.
Яка ситуація з коронавірусом в Україні?Станом на 5 листопада в Україні зафіксували вже 430 467 випадків COVID-19. З них – 7 924 є летальними, а 184 782 пацієнтам вдалося одужати.
Вже кілька днів поспіль у державі фіксують значний добовий приріст хворих – понад 9 тисяч.
В МОЗ тим часом заговорили про введення нових карантинних обмежень. Зокрема, йдеться про так звану "чорну зону" карантину і карантин вихідного дня.
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