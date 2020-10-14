Володимир Зеленський у День захисника України відвідав військових в ООС. Вже традиційно президент у компанії керівника Офісу Президента Андрія Єрмака пообідав з військовими. Одразу після цього у мережі вибухнув скандал. Річ у тім, що на одному з фото військові сидять за столом разом з Зеленським, але без тарілок.

Андрій Єрмак одразу ж назвав світлину фейком та заявив, що "придумати, що військовим на Донбасі не подали їжу, – це дно". Про це керівник Офісу Президента написав на своїй сторінці у фейсбук.

Важливо З такими захисниками Україна завжди матиме свій історичний шанс, – Зеленський

Деталі скандалу

Співголова парламентської фракції партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у фейсбуці звернула увагу на фото, яке раніше оприлюднив Офіс Президента. На ньому видно, як за одним столом сидять Володимир Зеленський та Андрій Єрмак у компанії військових. Однак у той час, коли президент ласує їжею, тарілок у військових взагалі немає.

І ніколи в страшному сні я не могла б уявити, що ми їмо, а воїни сидять для декорацій. Їм навіть не поставили тарілок. Воїни – головні Герої! А не масовка,

– обурилася Геращенко.

За годину допис зібрав понад 3,8 тисячі реакцій та ще 580 поширень. Користувачі у коментарях пишуть: "Який сором…", "Просто немає слів", "Дуже принизливо – військові для "фоточки".



Зеленський обідає з військовими / Фото ОП

Що про це каже Єрмак

Керівник ОП назвав цю ситуацію абсурдом. Він заявив, що це – найдивніший фейк цього року.

Придумати, що військовим на Донбасі не подали їжу, – це дно. Все інше, що ви придумували та розганяли протягом цього року, навіть згадки не заслуговує у порівнянні з цим,

– зазначив Єрмак.

Він додав, що з місць розташування наших військових на Донбасі увесь політикум виглядає як щось дуже нездорове. Наостанок він подякував українським захисникам і захисницям "за цю чергову можливість відволіктися від абсурду політикуму і побачити справжнє, щире".