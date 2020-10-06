Андрій Єрмак у Ватикані провів зустріч віч-на-віч з державним секретарем Святого Престолу кардиналом П'єтро Пароліном. Про цей візит голови Офісу Президента заздалегідь не повідомляли.

Єрмак їздив у Ватикан: що відомо

Одноденна поїздка української делегації у складі віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної та глави Офісу Президента Андрія Єрмака на Апеннінський півострів була насиченішою, а делегація численнішою, ніж про це інформували на сайті ОПУ, пише ZN.UA.

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У розпорядженні видання є програма візиту. З неї відомо, що після двох півгодинних зустрічей в МЗС Італії, де представники України провели бесіди з главою зовнішньополітичного відомства цієї країни Ді Майо і генеральним директором департаменту політики та безпеки Карді, Єрмак вирушив до Ватикану.

Там він зустрівся тет-а-тет з державним секретарем Святого Престолу кардиналом П'єтро Пароліном.

З української сторони не було перекладача, його забезпечила інша сторона. Крім того, решта членів делегації в цей час знайомилися з місцевими пам'ятками на площі Пантеон.

Хто організував зустріч з держсекретарем Святого Престолу

За інформацією дипломатичних джерел, до підготовки візиту не залучали ані український МЗС, ані посольства України в Італії та при Святому Престолі.

Основну роль в організації та підготовці зустрічі глави ОП з Пароліном відіграв Клаудіо Гуджеротті. Він у 2015 – 2020 роках був Апостольським Нунцієм (послом) в Україні.

Джерела повідомляють, що у Гуджеротті склалися довірчі особисті відносини з Єрмаком. Тому він виконав його прохання.

Ще 4 липня Гуджеротті отримав призначення до Великої Британії. Однак наразі перебуває у Ватикані на самоізоляції через коронавірус.

Завдяки авторитету та довірі зі сторони Папи Франциска Гуджеротті вдалося домовитися про зустріч віч-на-віч з держсекретарем Святого Престолу кардиналом П'єтро Пароліном.

Про що могли говорити Єрмак та Паролін

Ймовірно, однією з основних тем зустрічі було обговорення та узгодження найбільш прийнятної кандидатури посла України при Святому Престолі. Нагадаємо, ця посада вакантна вже понад рік – з липня 2019 року.

В ОП бачать значний посередницький потенціал, зокрема й гуманітарний, в можливому залученні Ватикану до врегулювання конфлікту з Росією на Донбасі.

Співрозмовники видання припускають, що Україна сподівається на підтримку держсекретаря Ватикану у тому, аби Папа Франциск безпосередньо закликав президента Росії Путіна до прояву гуманності та розблокування й сприянню обміну заручниками на Донбасі.

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