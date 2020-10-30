Керівник Офісу Президента під час зустрічі з послами країн G7 заявив, що режим припинення вогню на Сході України триває вже майже 100 днів. Водночас, як сказав Андрій Єрмак, ворог влаштовує збройні провокації та намагається зірвати перемир'я.

Посли країн G7 прибули в Україну через скандальне рішення суддів Конституційного Суду. У Києві дипломати провели переговори з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Про це повідомляє пресслужба ОП.

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Єрмак про перемир'я на Донбасі

За словами Андрія Єрмака, режим припинення вогню на сході України триває вже майже 100 днів, однак мають місце провокації з боку незаконних збройних формувань. Єрмак пояснив, що у ніч проти 30 жовтня окупанти обстріляли українські позиції поблизу Водяного і поранили двох бійців ЗСУ, ще двоє захисників померли.

Через це Україна ініціювала сьогодні термінове засідання робочої групи з безпеки Тристоронньої контактної групи. Також Андрій Єрмак поінформував послів про те, що триває активний діалог на рівні радників "нормандської четвірки" в контексті підготовки найближчим часом саміту лідерів нормандського формату.

Керівник Офісу Президента закликав послів країн G7 та уряди їхніх держав підтримати Україну в захисті позицій та закликати всі сторони дотримуватися режиму тиші,

– мовиться у повідомленні ОП.

Що відомо про обстріли на Донбасі? 30 жовтня о 00:28 противник здійснив обстріл поблизу Водяного. Ворог використав АГС та підствольні гранатомети. Внаслідок обстрілу, загинуло двоє військовослужбовців ЗСУ. Порушення режиму припинення вогню було зупинено з використанням координаційного механізму. 30 жовтня о 00:28 противник здійснив обстріл поблизу Водяного. Ворог використав АГС та підствольні гранатомети. Внаслідок обстрілу, загинуло двоє військовослужбовців ЗСУ. Порушення режиму припинення вогню було зупинено з використанням координаційного механізму.

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