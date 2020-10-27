За словами глави Офісу Президента Андрія Єрмака, очільник держави Володимир Зеленський є дуже відкритою людиною. Він завжди хоче спілкуватися – чи то з людьми на вулиці, чи з міністрами.

Відтак, впливати на президента чи обмежити його – неможливо. Про це Єрмак розповів в інтерв’ю "Бабелю".

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У глави Офісу Президента запитали чи монополізував він вплив на президента, як це роби його попередник Андрій Богдан. Відтак, Єрмак кинувся пояснювати: цього не може зробити ніхто.

Президента неможливо обмежити, хто б цього не хотів. Він дуже відкрита людина і завжди хоче спілкуватися — від людей на вулиці до міністрів і їх заступників. Особисте відчуття для нього дуже важливе, і це неможливо змінити. Коли я можу якісь речі взяти на себе, роблю це, щоб він не витрачав час,

– пояснив він.

Водночас Єрмак не надто охоче говорить про свого попередника. Він лише зауважує, що під час своєї першої пресконференції подякував йому за роботу.

"Я дякував Богдану на першій пресконференції за його роботу і повторив би ці слова і сьогодні. Не зважаючи на події, які трапилися потім, не зважаючи на його інтервʼю (Гордону – 24 канал)", – пояснив він.

Раніше Він не в тренді і не в інсайді, – в Офісі Президента відреагували на скандальне інтерв’ю Богдана