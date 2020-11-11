Глава Офісу Президента Андрій Єрмак, ймовірно, веде перемовини з нардепами щодо звільнення генпрокурорки Ірини Венедіктової. Очільник ОП нібито хоче отримати контроль над діяльністю Офісу генпрокурора.

Ймовірність відставки Венедіктової висока. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов у фейсбуці.

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Єрмак веде переговори в парламенті за відставку Венедіктової,

– наголосив Бутусов.

За словами Бутусова, Єрмак не діє без підтримки президента Володимира Зеленського, тому "слуги" дадуть багато голосів.

Крім того, журналіст додав, що добрати голоси серед депутатських груп і фракцій теж буде легко, адже деякі дехто сприйме це як можливість позакривати незручні кримінальні справи.

Хто буде новим генпрокурором

Журналіст додав, що наразі не озвучили, кого призначать новим генпрокурором.

"Але від якої групи впливу буде кандидат вже ясно", – зауважив Бутусов.

Чому Єрмак хоче відставки генпрокурорки

Бутусов стверджує, що Єрмак діє спільно зі своїм найближчим соратником – юристом та чиновником часів президента-втікача Януковича Андрієм Портновим. Останній, за словами журналіста, зумів призначити свого протеже Олега Татарова на посаду заступника голови ОП з правоохоронних органів.

Крім цього, Бутусов додав, що Єрмак і Портнов пролобіювали у Зеленського призначення на посаду виконувача обов'язків голови Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова, і звільнення людини Венедіктової – заступник голови ДБР Олександра Бабікова.

А тепер вони мають намір прибрати до рук і посаду генпрокурора. Єрмак і Портнов розраховують отримати контроль за антикорупційними органами, а також за діяльністю МВС, отримавши у свої руки Офіс генпрокурора,

– підсумував Бутусов.