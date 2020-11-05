Єрмак впевнений, що Україна поверне Крим: що для цього потрібно
Андрій Єрмак заявив, що Україна працюватиме над тим, аби за підтримки партнерів знайти реальний шлях повернення тимчасово окупованого Росією Криму. Глава Офісу Президента впевнений, що півострів знову буде у складі України.
Україна робитиме все, щоб знайти реальний шлях повернення Криму, не на словах, а на ділі. Про це в інтерв’ю програмі "VIP з Наталією Мосейчук" розповів глава Офісу Президента Андрій Єрмак.
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Він не має сумнівів, що Крим повернеться до складу України.
Абсолютно. Тому що я в цьому впевнений (що Крим повернеться – 24 канал). Але ніхто, напевно, не може відповісти, коли це станеться. Я теж вам не дам сьогодні відповідь конкретно,
– заявив Єрмак.
Глава ОП нагадав, що Володимир Зеленський заявив про створення платформи для деокупації Крим. Єрмак переконаний, що до неї долучаться багато країн. Зокрема, однією з перших про це заявила Туреччина під час нещодавнього візиту в цю країну президента України.
Водночас очільник Офісу наголосив, що "ніхто не вирішить наші питання за нас". Адже українці найбільше зацікавлені у тому, щоб Крим повернувся.
"Але за допомогою наших партнерів, шукаючи взаємні інтереси, нестандартні шляхи, я впевнений, що нам вдасться це зробити", – підсумував Єрмак. Це, на думку глави ОП, має стати завданням чинної влади і якщо буде потрібно – наступної.
Що таке "Кримська платформа"?Наприкінці вересня 2020 року в МЗС України повідомили про плани проведення Кримського саміту, який має стати найвищим рівнем міжнародного охоплення ініціативи "Кримська платформа". Зустріч планують на день російської окупації Криму – 26 лютого 2021 року.Раніше Зеленський представив в ООН концепцію "Кримської платформи". Президент закликав міжнародних партнерів долучитися до відповідної ініціативи щодо деокупації півострова.
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