Андрій Єрмак заявив, що Україна працюватиме над тим, аби за підтримки партнерів знайти реальний шлях повернення тимчасово окупованого Росією Криму. Глава Офісу Президента впевнений, що півострів знову буде у складі України.

Україна робитиме все, щоб знайти реальний шлях повернення Криму, не на словах, а на ділі. Про це в інтерв’ю програмі "VIP з Наталією Мосейчук" розповів глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Він не має сумнівів, що Крим повернеться до складу України.

Абсолютно. Тому що я в цьому впевнений (що Крим повернеться – 24 канал). Але ніхто, напевно, не може відповісти, коли це станеться. Я теж вам не дам сьогодні відповідь конкретно,

– заявив Єрмак.

Глава ОП нагадав, що Володимир Зеленський заявив про створення платформи для деокупації Крим. Єрмак переконаний, що до неї долучаться багато країн. Зокрема, однією з перших про це заявила Туреччина під час нещодавнього візиту в цю країну президента України.

Водночас очільник Офісу наголосив, що "ніхто не вирішить наші питання за нас". Адже українці найбільше зацікавлені у тому, щоб Крим повернувся.

"Але за допомогою наших партнерів, шукаючи взаємні інтереси, нестандартні шляхи, я впевнений, що нам вдасться це зробити", – підсумував Єрмак. Це, на думку глави ОП, має стати завданням чинної влади і якщо буде потрібно – наступної.