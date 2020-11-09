Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заразився коронавірусом. Політик запевнив, що наразі почувається нормально, однак вимушений піти на самоізоляцію.

Так, політик отримав позитивний тест на коронавірус. Про це Єрмак написав у фейсбуці.

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Глава ОП наголосив, що залишатиметься на самоізоляції, однак працюватиме дистанційно. За словами Єрмака, цього тижня запланована відеозустріч радників лідерів нормандського формату.

Якщо переговори цього тижня не відбудуться – точно не через мою провину,

– зауважив Єрмак.

Очільник закликав усіх дотримуватись карантину та пам'ятати про усіх, хто може перебувати у групі ризику.

Зверніть увагу! Заступниця керівника Юлія Ковалів отримала негативний тест, тому працюватиме у звичайному режимі з дотриманням обмежень карантину

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