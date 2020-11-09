Єрмак захворів на коронавірус: що відомо про стан політика
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заразився коронавірусом. Політик запевнив, що наразі почувається нормально, однак вимушений піти на самоізоляцію.
Так, політик отримав позитивний тест на коронавірус. Про це Єрмак написав у фейсбуці.
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Глава ОП наголосив, що залишатиметься на самоізоляції, однак працюватиме дистанційно. За словами Єрмака, цього тижня запланована відеозустріч радників лідерів нормандського формату.
Якщо переговори цього тижня не відбудуться – точно не через мою провину,
– зауважив Єрмак.
Очільник закликав усіх дотримуватись карантину та пам'ятати про усіх, хто може перебувати у групі ризику.
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