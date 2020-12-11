Андрій Єрмак заявив, що Україна продовжує наполегливо працювати задля досягнення миру на Донбасі. Крім того, він наголосив, що зараз існує потреба у проведенні зустрічі "нормандської четвірки".

Що сказав Єрмак

2020 рік продемонстрував, що Україна наполегливо працюватиме задля повернення миру на нашу землю. Про це керівник Офісу Президента Єрмак написав у своїй колонці на "Українській правді".

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Не вірте усіляким заявам у дусі "все пропало", або що хтось виходить із переговорного процесу, або ж що перемовини зайшли у глухий кут – ні, переговори продовжуються. Це непрості перемовини, буває різне, але ми наполегливо просуваємося,

– підкреслив чиновник.

Він зауважив, що шлях до миру – це рух двох сторін: "Росія має пройти свою частину цього шляху".

Єрмак про результати від Норманської зустрічі

За словами Єрмака, зустріч "нормандської четвірки" у грудні 2019 року дала змогу звільнити значну частину утримуваних осіб, а також домовитися про режим припинення вогню на Донбасі.

"Потреба у проведенні чергової зустрічі лідерів держав "нормандської четвірки" точно існує", – зауважив посадовець.

Зустріч потрібна і для того, щоб затвердити детальний план виконання мінських домовленостей.



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