Просуваємось вперед: Єрмак про переговори щодо припинення війни на Донбасі
Андрій Єрмак заявив, що Україна продовжує наполегливо працювати задля досягнення миру на Донбасі. Крім того, він наголосив, що зараз існує потреба у проведенні зустрічі "нормандської четвірки".
Що сказав Єрмак
2020 рік продемонстрував, що Україна наполегливо працюватиме задля повернення миру на нашу землю. Про це керівник Офісу Президента Єрмак написав у своїй колонці на "Українській правді".
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Не вірте усіляким заявам у дусі "все пропало", або що хтось виходить із переговорного процесу, або ж що перемовини зайшли у глухий кут – ні, переговори продовжуються. Це непрості перемовини, буває різне, але ми наполегливо просуваємося,
– підкреслив чиновник.
Він зауважив, що шлях до миру – це рух двох сторін: "Росія має пройти свою частину цього шляху".
Єрмак про результати від Норманської зустрічі
За словами Єрмака, зустріч "нормандської четвірки" у грудні 2019 року дала змогу звільнити значну частину утримуваних осіб, а також домовитися про режим припинення вогню на Донбасі.
"Потреба у проведенні чергової зустрічі лідерів держав "нормандської четвірки" точно існує", – зауважив посадовець.
Зустріч потрібна і для того, щоб затвердити детальний план виконання мінських домовленостей.
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