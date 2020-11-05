Якщо будь-хто прикриватиметься ім'ям Андрія Єрмака для вчинення корупційних діянь – керівник Офісу Президента реагуватиме жорстоко. Він вже говорив на цю тему з нардепом Миколою Тищенком.

Єрмак запевнив, що у нього немає "любих друзів" – людей, до яких ставиться м'яко. Про це він розповів в інтерв'ю програмі "VIP з Наталією Мосейчук", передає Офіс Президента.

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Як приклад він назвав нардепа зі "Слуги народу" Миколу Тищенка. За словами Єрмака, він готовий допомогти йому, якщо у Тищенка будуть проблеми зі здоров'ям чи близькими. Однак точно не у справах корупції.

Цього ніколи не буде, якщо це стосуватиметься корупції, порушення закону. Тут моя позиція є принциповою,

– сказав Єрмак.

Єрмак розповів, що вже розмовляв з Миколою Тищенком на цю тему. Він наголосив нардепу, що використання імені Єрмака є неприпустимим, якщо йдеться про уникнення відповідальності за якісь протиправні дії.

"Якщо я колись дізнаюся, що хтось прикривається моїм ім'ям, щось робить протизаконне, корупційне від мого імені, повірте – моя реакція буде більш жорстокою, ніж у правоохоронних органів", – зазначив голова ОП.