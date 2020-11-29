Дев'ятирічний хлопчик Біньямін Мілт знайшов на Храмовій горі в Єрусалимі древню намистину. Дослідники ствердили, що артефакт виробили приблизно 3 тисячі років тому.

Це перша в історії Храмова прикраса із золотих гранул, яку виявили ​​під час мокрого відсіву землі. Про це повідомили на сайті The Jerusalem Post.

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Що це за прикраса

Хлопець знайшов прикрасу у формі квітки, коли просівав ґрунт. Вона залишилася у дуже хорошому стані. Навіть археолог сприйняв знахідку за невідомий сучасний об'єкт.

Під час сортування знайдених предметів експерт згадав, що намистина схожа на артефакти часів Першого Храму, які він вже бачив раніше.

Once again the Temple Mount Sifting Project makes news for making no discernible contribution to our knowledge of the past.

This time it's a gold bead, of a common type in use for 1000 years or more & already known from Jerusalem and its surroundings.https://t.co/YpBw8roQe7 — Michael Press (@MichaelDPress) November 27, 2020

Унікальна знахідка

Археологи зазначили, що золоті вироби цього періоду зустрічаються дуже рідко. Адже тоді золото було лише рафінованим, зі значними домішками срібла.

Зазначимо! Подібні намистини в кількох населених пунктах Ізраїля знаходили й раніше. Вони належали до різних періодів. Переважна більшість походила з епохи Залізного віку (XII – VI століття до нашої ери).