В Єрусалимі 9-річний хлопчик знайшов золоту прикрасу: їй 3 тисячі років
Дев'ятирічний хлопчик Біньямін Мілт знайшов на Храмовій горі в Єрусалимі древню намистину. Дослідники ствердили, що артефакт виробили приблизно 3 тисячі років тому.
Це перша в історії Храмова прикраса із золотих гранул, яку виявили під час мокрого відсіву землі. Про це повідомили на сайті The Jerusalem Post.
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Що це за прикраса
Хлопець знайшов прикрасу у формі квітки, коли просівав ґрунт. Вона залишилася у дуже хорошому стані. Навіть археолог сприйняв знахідку за невідомий сучасний об'єкт.
Під час сортування знайдених предметів експерт згадав, що намистина схожа на артефакти часів Першого Храму, які він вже бачив раніше.
Унікальна знахідка
Археологи зазначили, що золоті вироби цього періоду зустрічаються дуже рідко. Адже тоді золото було лише рафінованим, зі значними домішками срібла.
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