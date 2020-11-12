Євросоюз уже в 2027 році міг би оголосити Україну кандидатом на членство, – посол Литви
Литва буде вдруге головувати у Раді Євросоюзу у 2027 році. Саме в цей час ЄС міг би оголосити Україні кандидатом на членство у спільноті. Таку думку висловив посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас.
План – дуже амбіційний, – Сарапінас
Це б стало для Києва прекрасною перспективою, аби мобілізуватись для продовження демократичних реформ. Про це Сарапінас повідомив в інтерв'ю Інтерфакс-Україні.
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Основна мета ініціативи експрем'єра Андрюса Кубілюса "Україна – 2027" – допомогти об'єднати зусилля країн-членів та установ ЄС для допомоги Україні щодо виконання реформ і разом з тим забезпечити прозоре використання інвестицій, сприяти швидшому зростанню економіки,
– наголосив посол.
На думку литовського дипломата, такий план – дуже амбіційний, адже для його реалізації Україна має надалі йти шляхом реформування.
Перед Україною одразу кілька викликів
"Перед Україною – складне завдання: водночас вирішити проблеми з окупацією Криму та частини Східної України і виконати структурні реформи. Окрім того, як і іншим країнам, треба боротись з пандемією", – зазначив Сарапінас.
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