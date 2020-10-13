Рада голів МЗС Євросоюзу 12 жовтня політично схвалила початок підготовки нових санкцій проти режиму Лукашенка. У переліку осіб, що потрапляють під них є і чинний самопроголошений президент Білорусі.

Цю інформацію главі МЗС Росії Сергію Лаврову передав верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель. Про це мовиться у заяві зовнішньополітичної служби ЄС.

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Зауважимо, що Європі фактично доводиться передавати свої рішення та попередження, адресовані Мінську, через Росію. Все тому, що Олександр Лукашенко йти на діалог із Заходу поки не має намірів.

До слова, в ЄС можуть навпаки посилити економічну підтримку Білорусі та вести діалог про лібералізацію візового режиму, якщо в країні відбудеться демократичний перехід.

Зауважимо, що під час розмови глава європейської дипломатії натякнув і на готовність Брюсселю скласти черговий санкційний список проти Росії. Все – через ситуацію з отруєнням опозиціонера Навального. Лавров, своєю чергою, попросив Борреля не "нагнітати антиросійські настрої в ЄС" та працювати разом над розслідуванням цієї справи.

Зверніть увагу! ЄС вже ввів санкції проти 40 білоруських чиновників, пов’язаних із режимом Лукашенка. Водночас самого президента у санкційних списках поки не було. Французький лідер Еммануель Макрон ще раніше наголошував: Європа сподівається на те, що він таки розпочне діалог.