В Євросоюзі планують затвердити офіційне рішення щодо можливості введення санкцій проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Таке рішення міністри можуть прийняти вже 12 жовтня.

Раніше у ЄС заявляли, що не вводять обмежень проти самого Лукашенка лише тому, що сподіваються: він вийде на діалог. Про рішення, яке готує Євросоюз написав у своєму твіттері журналіст Рікард Юзвяк.

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Рішення щодо Білорусі, які міністри закордонних справ ЄС затвердять у понеділок, досить амбітне. Лукашенко може наступним потрапити під санкції ЄС,

– написав він.

Водночас, за словами журналіста, міністри навпаки можуть посилити економічну підтримку Білорусі та вести діалог про лібералізацію візового режиму, якщо в країні відбудеться демократичний перехід.

the council conclusions on #Belarus that EU foreign ministers will approve on Mon are quite ambitious. mentions explicitly that #Lukashenko might be sanctioned next & opens up for increased eco support and visa lib dialogue if there is a democratic transition in the country — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 9, 2020

Зверніть увагу! ЄС вже ввів санкції проти 40 білоруських чиновників, пов’язаних із режимом Лукашенка. Водночас самого президента у санкційних списках поки нема. Французький лідер Еммануель Макрон ще раніше наголошував: Європа сподівається на те, що він таки розпочне діалог.

Тим часом у Білорусі вже 2 місяці тривають масові протести. Вони виникли після проголошення результатів президентських виборів, на яких нібито переміг Лукашенко. Білоруси з цим незгодні та виходять на демонстрації. Силовики використовують проти них силу. Під час протестів загинуло щонайменше 5 демонстрантів, ще сотні були поранені, а тисячі затримані.

Наприкінці вересня Лукашенко провів таємну інавгурацію, перед цим пересадивши до СІЗО або випровадивши з країни фактично усіх опозиціонерів. Це викликало нову хвилю обурення у суспільстві. Більше про ситуацію та протести у Білорусі читайте за посиланням.