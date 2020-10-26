У Євросоюзі працюють над новими санкціями проти режиму чинного самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. У такий спосіб Лукашенка хочуть покарати за те, що не йде на діалог з опозицією.

Наразі санкції – на стаді розробки

Коли саме можуть ухвалити нові обмеження – наразі невідомо. Про це повідомив речник Єврокомісії Петер Стано у Брюсселі, інформує "Європейська правда".

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Робота над ними продовжується, у Раді ЄС обговорюють другу хвилю, другу стадію санкцій. І як тільки ця робота буде закінчена, санкції будуть ухвалені і оголошені,

– сказав Стано.

У Брюсселі, зауважив представник Євросоюзу, уважно стежать за тим, що відбувається зараз у Білорусі

Зверніть увагу! Про нові санкції проти Лукашенка у ЄС заговорили, коли МВС Білорусі повідомило, що готове застосовувати бойову зброю проти мітингувальників.

ЄС ввів санкції проти Білорусі ще 2 жовтня

Зазначимо, що ЄС увів санкції проти 40 білоруських високопосадовців ще 2 жовтня. Проте до переліку не потрапив сам Лукашенко. Таким чином, наголошували у Брюсселі, вони дали шанс на врегулювання політичної кризи. Проте на чинного самопроголошеного президента ці аргументи не подіяли, тому вже 12 жовтня у ЄС таки погодились, що проти Лукашенка теж потрібні санкції.