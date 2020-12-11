ЄС може зобов'язати онлайн-платформи, зокрема фейсбук та ютуб, видаляти терористичний контент упродовж години після скарги на нього. Відповідне рішення узгодили представники Єврокомісії та Європарламенту.

Європейська народна партія заявила, що боротьба з терористичним контентом є однією із запорук європейської безпеки. Про це повідомляє DPA.

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Ще з часів атак у Парижі безпека європейців була нашим найбільшим пріоритетом у порядку денному ЄС – захист кордонів і запобігання тероризму,

– мовиться у повідомленні.

Перед набуттям чинності пропозицію ще мусять офіційно погодити у країнах ЄС та Європарламенті.

Якщо це відбудеться, нових правил будуть змушені дотримуватися усі онлайн-платформи, незалежно від країни їхньої реєстрації.

Європейські ЗМІ повідомляють, що для компаній, які оперативно не видалятимуть терористичний контент, можуть передбачити покарання. Зокрема, штрафи на суму у розмірі декількох відсотків їхнього річного прибутку.

Зверніть увагу! 20 жовтня Європарламентарі проголосували за 3 документи, у яких подали своє бачення діяльності онлайн-платформ. Зокрема, там мовиться про можливу заборону таргетованої реклами.