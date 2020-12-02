У Європейському Союзі пропонують дозволити працівникам не відповідати на дзвінки та повідомлення роботодавця у неробочий час. Таку пропозицію вже схвалив Європарламент на рівні комітету з питань праці.

Резолюцію, ухвалену 1 грудня, підтримали 31 голосом "за", тоді як "проти" голосували 6 і ще 18 – утрималися. Про це мовиться у повідомленні Європейського парламенту.

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Що передбачає резолюція

Відповідний документ закликає Єврокомісію внести проєкт директиви ЄС про право вимикати засоби комунікації. Все тому, що наразі це не є належно прописано у законодавстві.

Депутати Європарламенту наголошують, що така резолюція дозволить працівникам без жодних наслідків утримуватися від робочих завдань та електронного спілкування поза робочим часом.

Культура постійної роботи та сподівання, що працівники повинні бути доступними у будь-який час, можуть негативно вплинути на баланс між роботою та життям, та на фізичне і психічне здоров'я,

– підкреслили у Комітеті з працевлаштування.

Коли ЄС узаконить таке право

У повідомленні мовиться, що за резолюцію планують проголосувати на пленарному засіданні у січні 2021 року. Після схвалення парламентом її передадуть до Комісії та країн ЄС для реалізації в межах майбутніх регуляторних рішень.

Зверніть увагу! Від початку пандемії COVID-19 понад третина працівників ЄС працюють вдома. Наразі не існує європейської правової бази, яка б визначала та регулювала право на відключення телефону. Комунікаційні технології дають можливість працювати з будь-якого місця та в будь-який час. Це стирає межі між роботою та приватним життям.