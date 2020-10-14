Росія повинна повністю виконувати домовленості, прописані у мінських угодах. Наразі це ключове питання у відносинах ЄС – Росія.

Про це глава європейської дипломатії Жозеп Боррель сказав очільнику російського МЗС Сергію Лаврову під час телефонної розмови, передає "Європейська правда".

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Зауважимо, що Боррель і Лавров розмовляли на безліч тем перш ніж згадати про Донбас. Зокрема, глава європейської дипмісії інформував Лаврова про намір ввести нові санкції проти Білорусі. Окрім того, він додав, що є ймовірність введення обмежень і для Росії – через отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Пригадували під час розмови й ситуацію у Нагірному Карабасі.

Згодом Боррель розповів Лаврову про домовленість між міністрами закордонних справ Євросоюзу продовжити нинішній підхід до відносин ЄС – Росія, згідно з яким повне виконання мінських угод залишається ключовим.

Також високий представник ЄС знову заявив, що Європейський союз бажає підтримувати відкриті канали зв'язку з Росією і зміцнювати співпрацю з питань, що становлять взаємний інтерес.

"Європейський союз буде і надалі відстоювати свої інтереси і цінності, включаючи повагу міжнародного права і основних прав" – зауважив він.

Детальніше про мінські домовленості та переговори ТКГ щодо врегулювання конфлікту на Донбасі читайте за посиланням.