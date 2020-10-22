Євросоюз застосував санкції проти двох росіян та однієї установи Росії. Це стало відповіддю на кібератаку росіян на Бундестаг у 2015 році.

Тоді атака РФ була спрямована проти парламентської інформаційної системи та завдавала шкоди її дієздатності. Про це мовиться на сайті Європейської ради.

Важливо Росія розуміє, що їй доведеться заплатити високу ціну, – британська посол про війну на Донбасі

Під санкції потрапили:

офіцер ГРУ Генштабу ЗС РФ Дмитро Бадін з 85-го головного центру спеціальних служб,

з 85-го головного центру спеціальних служб, керівник головного директорату ГРУ Ігор Костюков.

Саме ці люди несуть відповідальність за участь у кібернетичній атаці на федеральний парламент Німеччини. Також санкційні обмеження запровадили безпосередньо проти 85-го головного центру спецслужб ГРУ.

Санкції передбачають:

заборону на подорожі,

заморожування активів фізичних осіб та установ, включених до переліку,

особам та організаціям ЄС заборонено надавати їм будь-яке фінансування.

Що відомо про кібератаку росіян у 2015 році