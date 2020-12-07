Євросоюз наступного тижня завершить роботу над 3 пакетом санкцій проти режиму Олександра Лукашенка. До списку потраплять приблизно 40 людей.

Про завершення формування чергового санкційного списку Європейського Союзу щодо Білорусі повідомив у твіттері кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

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Третій пакет санкцій ЄС проти Білорусі мають завершити наступного тижня,

– написав Джозвяк.

За його словами, до санкційного списку потраплять приблизно 40 людей. Більшість – фізичні особи, однак будуть і компанії.

Санкції ЄС проти Білорусі: що відомо