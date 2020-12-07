ЄС не зупиняється: наступного тижня сформує 3 пакет санкцій щодо Білорусі, – ЗМІ
Євросоюз наступного тижня завершить роботу над 3 пакетом санкцій проти режиму Олександра Лукашенка. До списку потраплять приблизно 40 людей.
Про завершення формування чергового санкційного списку Європейського Союзу щодо Білорусі повідомив у твіттері кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.
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Третій пакет санкцій ЄС проти Білорусі мають завершити наступного тижня,
– написав Джозвяк.
За його словами, до санкційного списку потраплять приблизно 40 людей. Більшість – фізичні особи, однак будуть і компанії.
Санкції ЄС проти Білорусі: що відомо
- Через придушення масових акцій протесту та фальсифікації на виборах президента 2 жовтня ЄС ввів санкції проти 40 білоруських чиновників. Однак у списку не було Лукашенка.
- Євросоюз спочатку вирішив не карати політика персонально, намагаючись зберегти можливість врегулювання політичної кризи.
- Проте згодом санкції запровадили і проти Лукашенка. Крім того, до списку потрапив і син самопроголошеного президента Білорусі Віктор, глава його адміністрації Ігор Сергеєнко, прессекретар Наталія Ейсмонт, глава КДБ Іван Тертель, глава Слідчого комітету Іван Носкевич, глава Конституційного суду Петро Міклашевич.
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