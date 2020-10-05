Хто ув'язнений, – у ЄС невдоволені боротьбою з корупцією в Україні
Євросоюз наразі не звинувачує українську владу в регресі у боротьбі з корупцією. Однак антикорупційна діяльність в Україні викликає занепокоєння посадовців ЄС.
На саміті Україна – ЄС обговорять недостатні зусилля українських високопосадовців у боротьбі з корупцією. Про це розповів один з організаторів саміту, повідомляє "Європейська правда".
Зверніть увагу Зеленський поїде на саміт Україна – ЄС до Брюсселя: про що говоритиме
Щодо корупції я б не говорив, що є регрес. Але є ризик регресу,
– мовиться у повідомленні.
У ЄС незадоволені станом справ в Україні. Серед головних проблем виділяють:
- рішення Конституційного суду про призначення голови НАБУ;
- проблеми при обранні керівника САП;
- питання Приватбанку.
Представник ЄС заявив, що боротьбу з корупцією варто оцінювати не рівнем докладених зусиль, а результатом.
"А де ці результати? Хто ув'язнений?", – зауважив європосадовець.
Що відомо про 22 саміт Україна – ЄС
- Відбудеться 6 жовтня у Брюсселі.
- У заході візьмуть участь Президент України Володимир Зеленський та верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
- На саміті політики обговорять наслідки пандемії COVID-19 і підтримка України з боку ЄС. Окрім того, на порядку денному – питання щодо політичної кризи у Білорусі та стан реформ в Україні.