Євросоюз наразі не звинувачує українську владу в регресі у боротьбі з корупцією. Однак антикорупційна діяльність в Україні викликає занепокоєння посадовців ЄС.

На саміті Україна – ЄС обговорять недостатні зусилля українських високопосадовців у боротьбі з корупцією. Про це розповів один з організаторів саміту, повідомляє "Європейська правда".

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Щодо корупції я б не говорив, що є регрес. Але є ризик регресу,

– мовиться у повідомленні.

У ЄС незадоволені станом справ в Україні. Серед головних проблем виділяють:

рішення Конституційного суду про призначення голови НАБУ;

проблеми при обранні керівника САП;

питання Приватбанку.

Представник ЄС заявив, що боротьбу з корупцією варто оцінювати не рівнем докладених зусиль, а результатом.

"А де ці результати? Хто ув'язнений?", – зауважив європосадовець.

Зауважимо! Одним із найбільших корупційних скандалів в Україні за останній час стала справа нардепа від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Антикорупційне бюро 15 вересня 2020 року опублікувало відео, на якому детектив під прикриттям передає 13 тисяч доларів авансу помічнику нардепа. Ймовірно, хабар заступник мав передати Юрченку. Загалом сума хабаря мала становити 200 тисяч доларів.

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