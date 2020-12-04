Придушення вільних ЗМІ: у ЄС обурені ситуацією з TUT.by у Білорусі
Мінський суд позбавив найбільший новинний портал Білорусі TUT.by статусу ЗМІ. У Євросоюзі вважають це останнім кроком у тиску на вільні медіа.
ЄС вимагає повернути статус ЗМІ порталу
У Брюсселі вимагають від режиму Лукашенка припинити наступ на ЗМІ. Про це повідомив речник ЄС Петер Стано у твіттері.
Раніше Портал Tut.by вже не ЗМІ у Білорусі: що відомо
Відкликання статусу TUT.by – це останній крок у кричущому придушенні журналістів і вільних ЗМІ. Це повинно припинитися. Право на апеляцію TUT.by має бути повністю дотримано,
– написав Стано.
Євросоюз закликає відновити статус порталу, а також звільнити всіх затриманих журналістів, зокрема, Катерину Борисевич.
Що відомо про суд над TUT.by
- Міністерство інформації Білорусі подало до суду на портал. Медіа звинуватили у поданні недостовірної інформації, що шкодить національним інтересам.
- Зокрема, мовиться про матеріали про акції протесту, порушення у роботі ЦВК та дії силовиків.
- За це журналісти отримали 4 попередження від держави.
- 3 грудня 2020 року економічний суд Мінська задовольнив позов та позбавив TUT.by статусу ЗМІ.
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