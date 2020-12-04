Мінський суд позбавив найбільший новинний портал Білорусі TUT.by статусу ЗМІ. У Євросоюзі вважають це останнім кроком у тиску на вільні медіа.

ЄС вимагає повернути статус ЗМІ порталу

У Брюсселі вимагають від режиму Лукашенка припинити наступ на ЗМІ. Про це повідомив речник ЄС Петер Стано у твіттері.

Раніше Портал Tut.by вже не ЗМІ у Білорусі: що відомо

Відкликання статусу TUT.by – це останній крок у кричущому придушенні журналістів і вільних ЗМІ. Це повинно припинитися. Право на апеляцію TUT.by має бути повністю дотримано,

– написав Стано.

Євросоюз закликає відновити статус порталу, а також звільнити всіх затриманих журналістів, зокрема, Катерину Борисевич.

#Belarus:Revocation of @tutby's status is latest move in blatant crackdown on #journalists & free media. It must stop. https://t.co/wqWHMb03w3’s right to appeal must B fully respected & status should B restored. calls for release of all imprisoned journalists incl K. Barysevih — Peter Stano (@ExtSpoxEU) December 4, 2020

Що відомо про суд над TUT.by

Міністерство інформації Білорусі подало до суду на портал. Медіа звинуватили у поданні недостовірної інформації, що шкодить національним інтересам.

Зокрема, мовиться про матеріали про акції протесту, порушення у роботі ЦВК та дії силовиків.

За це журналісти отримали 4 попередження від держави.

3 грудня 2020 року економічний суд Мінська задовольнив позов та позбавив TUT.by статусу ЗМІ.

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