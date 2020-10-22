Європейський союз оновив список країн, для яких рекомендується зняти обмеження на поїздки. Україна знову опинилася за бортом і не потрапила до переліку.

Свої рекомендації ЄС розробляв, беручи до уваги епідеміологічну ситуацію у країнах. Про це мовиться у заяві на сайті Ради Європи.

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Водночас ЄС вчергове скоротив список країн, громадяни яких зможуть вільно подорожувати Європою. Відтак, заборона на вільні подорожі Європою поширюються на громадян Канади, Грузії, Тунісу та Сінгапур.

Натомість ЄС рекомендував зняти обмеження на поїздки:

Австралія,

Нова Зеландія,

Руанда,

Сінгапур,

Таїланд,

Уругвай,

Південна Корея,

Японія,

Китай (за умови підтвердження взаємності).

Зауважимо, що востаннє ЄС оновлював список країн на початку серпня.

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