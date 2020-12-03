Європейський союз привітав Україну з прийняттям закону "Про внутрішній водний транспорт", зазначивши, що він відіграє важливу роль в імплементації Угоди про асоціацію з ЄС. В Офісі Президента назвали цю подію історичною.

Відповідне привітання посольство ЄС в Україні оприлюднило у своєму твіттері. Про це повідомляє 24 канал.

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Що сказали про закон в ЄС

У посольстві наголосили на його важливості у впровадженні поглибленої і всеохопної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Закон повинен забезпечити стабільну правову базу і продовжити шлях до залучення нових інвестицій. Надійний транспорт є ключовою складовою Зеленого курсу ЄС,

– мовиться у повідомленні.

Як відреагували на новий закон в Офісі Президента

У Зеленського зазначили, що закон про водний транспорт дасть змогу перенести частину вантажних перевезень на річки.

Це дійсно історичне рішення. Держава збереже від руйнування автодороги та заощадить гроші на їхній ремонт. До того ж річкові перевезення – це найдешевший та найекологічніший вид транспортування,

– наголосили в ОП.

Також в Офісі Президента пообіцяли якнайшвидше опрацювати новий закон і передати його на підпис глави держави.