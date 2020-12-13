Європейський союз переміг у справі проти України щодо лісу-кругляку. Тепер наша країна повинна скасувати заборону на експорт необробленої деревини. Її ухвалили ще у 2015 році.

Водночас у ЄС наголосили, що підтримують охорону навколишнього середовища України, однак українська заборона на експорт несумісна з Угодою про асоціацію. Про це мовиться у повідомленні Єврокомісії.

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Що варто знати про рішення арбітражу

Це перший прецедент арбітражу ЄС з державою-партнером. До цього часу країни завжди ліквідовували порушення, не доводячи справу до суду.

Остаточне рішення комісії виявило, що українська заборона на вивезення всієї необробленої деревини несумісна з Угодою про асоціацію. Отже, очікується, що Україна якнайшвидше припинить експортну заборону,

– мовиться у заяві.

Водночас в Єврокомісії підкреслили, що ЄС підтримує Україну різними проєктами, зокрема й у галузі охорони навколишнього середовища, а також державного управління та сталого управління лісами. Втім, як зазначається, рішення арбітражу встановило, що українська заборона на експорт, "не відповідає жодній із цих законних цілей".

Що має зробити Україна

За рішенням арбітражу, Україна може обмежувати експорт лісу за певних обставин. Однак наявну заборону від 2015 року потрібно скоригувати. Після цього заборона має відповідати статтями Угоди про асоціацію.

Торговий представник України Тарас Качка заявив, якби у 2015 році автори закону "надто активно писали про преференції національним виробникам, а не про захист лісу", українська сторона змогла б до кінця відстояти правомірність заборони.