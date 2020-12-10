Європейський союз ще на пів року погодив продовження економічних санкцій щодо Росії. Відповідну постанову 10 грудня ухвалили глави держав та урядів країн ЄС на саміті у Брюсселі.

Наразі – це лише політичне рішення. Про нього на своїй твіттер-сторінці написав Баренд Лейтс, прессекретар голови Євроради.

Цікаво Байден продовжить санкційну політику, запроваджену за Трампа, – ЗМІ

Зауважимо, що тепер постанову має ухвалити ще Рада ЄС. Після цього її опублікують у "Офіційному журналі" – й лише тоді продовження обмежувальних заходів набуде чинності.

At #EUCO agreement on conclusions EU-US relations and the roll over of the sanctions against Russia. — Barend Leyts (@BarendLeyts) December 10, 2020

ЄС та санкції проти Росії: що відомо