ЄС погодив продовження економічних санкцій проти Росії через Крим
Європейський союз ще на пів року погодив продовження економічних санкцій щодо Росії. Відповідну постанову 10 грудня ухвалили глави держав та урядів країн ЄС на саміті у Брюсселі.
Наразі – це лише політичне рішення. Про нього на своїй твіттер-сторінці написав Баренд Лейтс, прессекретар голови Євроради.
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Зауважимо, що тепер постанову має ухвалити ще Рада ЄС. Після цього її опублікують у "Офіційному журналі" – й лише тоді продовження обмежувальних заходів набуде чинності.
ЄС та санкції проти Росії: що відомо
- Вперше антиросійські санкції Євросоюз запровадив ще у 2014 році через анексію Криму. У вересні того ж року їх посилили.
- З липня 2016 року обмежувальні заходи проти Росії продовжують кожні 6 місяців.
- Перед цим на самітах ЄС Німеччина та Франція як країни-учасниці "нормандського формату" звітують про стан виконання Мінських угод.
- Економічні обмеження впливають на банківський, фінансовий та енергетичний сектори держави-агресора.
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