ЄС погодив санкції проти Лукашенка та чиновників Білорусі, – ЗМІ
Посли Євросоюзу 4 листопада погодили введення санкцій проти самопроголошеного президент Білорусі Олександра Лукашенка. Водночас під відповідні санкції потраплять ще 14 білоруських чиновників.
Пакет санкцій передбачає заборону отримання віз та замороження активів. Про це у своєму твітері повідомив журналіст "Радіо Свободи" Рікард Йозвяк.
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Також журналіст зазначив, що рішення європейських послів буде опубліковано 6 листопада в офіційному віснику ЄС.
- У вересні 2020 року Велика Британія та Канада запровадили санкції проти Лукашенка та його старшого сина. Ці санкції передбачали замороження активів та заборону на поїздки до Великої Британії та Канади.
- Водночас у вересні 2020 року санкції проти режиму самопроголошеного президента Білорусі розширили також Латвія, Литва та Естонія.
- 2 жовтня Євросоюз погодив санкції проти керівників силових структур Білорусі та 40 чиновників. Проте Лукашенка у цьому списку не було. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що це шанс для Лукашенка розпочати діалог між офіційним Мінськом та Євросоюзом.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна вирішила приєднатись до санкцій ЄС, які ввели проти білоруських високопосадовців.
- Про нові санкції проти Лукашенка у ЄС заговорили, коли МВС Білорусі повідомило, що готове застосовувати бойову зброю проти мітингувальників.
- 12 жовтня голови МЗС Європейського Союзу оголосили про підготовку нової хвилі санкцій проти режиму Лукашенка. Тоді у ЄС заявили, що самого Лукашенка теж внесуть у санкційний список.
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