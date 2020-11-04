Посли Євросоюзу 4 листопада погодили введення санкцій проти самопроголошеного президент Білорусі Олександра Лукашенка. Водночас під відповідні санкції потраплять ще 14 білоруських чиновників.

Пакет санкцій передбачає заборону отримання віз та замороження активів. Про це у своєму твітері повідомив журналіст "Радіо Свободи" Рікард Йозвяк.

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Також журналіст зазначив, що рішення європейських послів буде опубліковано 6 листопада в офіційному віснику ЄС.

EU ambassadors just gave green light to impose asset freezes and visa bans on #Lukashenko + 14 other Belarusians. Will be published in the EU official journal on Fri. #Belarus — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 4, 2020

Санкції проти режиму Лукашенка : деталі