У ЄС кажуть, що угода – лише перший крок до врегулювання конфлікту у Карабаху: що далі
У Євросоюзі привітали підписання угоди між Вірменією, Азербайджаном та Росією щодо Нагірного Карабаху. Проте у Брюсселі наголосили, що до повного врегулюванян кофлікту ще довгий шлях. Велику надію покладають у ЄС на Мінську грпу ОБСЄ.
У ЄС попросили сторони бути обережними з заявами
Сторони конфлікту закликають дотримуватись режиму припинення вогню і намагатись уникати висловлювань, які можуть знову спровокувати протистояння. На цьому наголосив очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель, інформує "Європейська правда".
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ЄС також закликає до повного і швидкого виведення усіх іноземних бойовиків з регіону,
– зазначив Боррель.
Боррель про пріоритетні завдання у регіоні
Щодо подальших кроків, то задля того, аби справді встановити мир, необхідно дійти згоди щодо статусу Нагірного Карабаху. У цьому Брюссель покладає великі надії на Мінську групу ОБСЄ. Наразі пріоритетними завданнями є обмін військовополоненими та тілами загиблих, а також розслідування воєнних злочинів.
Необхідно гарантувати гуманітарний доступ та найкращі умови для добровільного, безпечного, гідного та сталого повернення вимушених переселенців,
– сказав Боррель.
Що відомо про припинення вогню у Нагірному Карабаху
- 9 листопада Росія, Вірменія та Азербайджан підписали заяву про припинення бойових дій у Нагірному Карабаху.
- В регіон на 5 років ввели російських миротворців.
- В Вірменії угоду сприйняли, як повну капітуляцію. В країні тривають протести з вимогою відставки уряду на чолі з Ніколом Пашиняном.
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