У Євросоюзі привітали підписання угоди між Вірменією, Азербайджаном та Росією щодо Нагірного Карабаху. Проте у Брюсселі наголосили, що до повного врегулюванян кофлікту ще довгий шлях. Велику надію покладають у ЄС на Мінську грпу ОБСЄ.

У ЄС попросили сторони бути обережними з заявами

Сторони конфлікту закликають дотримуватись режиму припинення вогню і намагатись уникати висловлювань, які можуть знову спровокувати протистояння. На цьому наголосив очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель, інформує "Європейська правда".

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ЄС також закликає до повного і швидкого виведення усіх іноземних бойовиків з регіону,

– зазначив Боррель.

Боррель про пріоритетні завдання у регіоні

Щодо подальших кроків, то задля того, аби справді встановити мир, необхідно дійти згоди щодо статусу Нагірного Карабаху. У цьому Брюссель покладає великі надії на Мінську групу ОБСЄ. Наразі пріоритетними завданнями є обмін військовополоненими та тілами загиблих, а також розслідування воєнних злочинів.

Необхідно гарантувати гуманітарний доступ та найкращі умови для добровільного, безпечного, гідного та сталого повернення вимушених переселенців,

– сказав Боррель.

Зверніть увагу! У ЄС готові продовжити надавати гуманітарну допомогу цивільному населенню, яке постраждало під час дій у Нагірному Карабаху.

Що відомо про припинення вогню у Нагірному Карабаху