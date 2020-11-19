Загалом у 2019 році країни Європейського Союзу виробили та продали 16 мільярдів літрів вина. Це разом із ігристим вином.

Найбільшими виробниками вина були Італія, Іспанія та Франція. Про це свідчать дані Євростату, мовиться в In.gr.

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Експорт

Всього у 2019 році на експорт пішло 7,1 мільярда літрів вина.

Майже половина цього експортували за межі ЄС – 3,1 мільярда літрів, або ж 43% від загального експорту вина.

Найбільше вина за межі ЄС експортували до Великобританії – майже мільярд або 22% експорту поза ЄС;

– майже мільярд або 22% експорту поза ЄС; у США – трохи менше, 21%;

– трохи менше, 21%; на ними іде Росія – майже 0,3 мільярда літрів, а це 9%;

– майже 0,3 мільярда літрів, а це 9%; у Китай відправили 0,25 мільярда літрів напою, тобто 8%.

Найбільші експортери

► Найбільшим експортером вина стала Італія. Там продали 1,1 мільярда літрів у 2019 році. Все це становить 34% експорту вина поза країнами ЄС.



Італія – найбільший експортер вина / Фото Unsplash

► Далі йде Франція – 0,8 мільярда, а це 25%.

► У Іспанії експортували 0,7 мільярда літрів або ж 22%.

Імпорт

Загалом у ЄС імпортували 4,8 мільярда літрів вина того року. Лише 16% надходило з країн, що не входять до ЄС – з Чилі та Південної Африки.

Серед країн-членів ЄС найбільшими імпортерами вина були: