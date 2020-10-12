ЄС продовжив санкції проти РФ по справі Скрипалів
Рада Євросоюзу продовжила на рік санкції проти РФ через застосування хімічної зброї, зокрема по справі отруєння Скрипалів. Штрафи діятимуть до 16 жовтня 2021 року.
У санкційний список входять 9 громадян РФ, про це йдеться в заяві Ради ЄС.
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Зокрема, п'ять з них пов'язані з хімічними нападами в Сирії, і чотири – з застосуванням "Новачка" в Солсбері.
Євросоюз продовжив на рік, до 16 жовтня 2021 року, режим санкцій через застосування хімічної зброї,
– йдеться у заяві.
Крім того, санкції ввели щодо однієї організації – сирійського Центру наукових досліджень.
До слова, у 2019 році президент США Дональд Трамп підписав указ про другий пакет санкцій проти Росії у справі Скрипалів.
Отруєння Скрипалів "Новачком" в Солсбері: коротко
- 4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері отруїли колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Слідство встановило, що їх атакували нервово-паралітичною речовиною "Новачок".
- Британське слідство з’ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім’я – Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга). Пізніше назвали третього фігуранта резонансної справи – "Сергія Федотова".
- Для транспортування "Новачка" російські розвідники використали флакон з-під парфумів.