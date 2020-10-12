Рада Євросоюзу продовжила на рік санкції проти РФ через застосування хімічної зброї, зокрема по справі отруєння Скрипалів. Штрафи діятимуть до 16 жовтня 2021 року.

У санкційний список входять 9 громадян РФ, про це йдеться в заяві Ради ЄС.

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Зокрема, п'ять з них пов'язані з хімічними нападами в Сирії, і чотири – з застосуванням "Новачка" в Солсбері.

Євросоюз продовжив на рік, до 16 жовтня 2021 року, режим санкцій через застосування хімічної зброї,

– йдеться у заяві.

Крім того, санкції ввели щодо однієї організації – сирійського Центру наукових досліджень.

До слова, у 2019 році президент США Дональд Трамп підписав указ про другий пакет санкцій проти Росії у справі Скрипалів.