Позиція Європейського Союзу щодо співпраці з Україною не зміниться навіть попри конфлікт держави з Угорщиною. Представники ЄС назвали його питанням двосторонніх відносини між країнами.

Євросоюз може тільки закликати Україну та Угорщину вирішити конфлікт, покладаючись на його цінності та добросусідські відносини. Про це заявив речник Єврокомісії Петер Стано на брифінгу у Брюсселі, передає "Європейська правда".

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Він заявив, що Україна є важливим партнером, з яким ЄС має "найамбітнішу" угоду про асоціацію.

Ми продовжуємо співпрацю, щоб наблизити Україну до Євросоюзу якомога ближче. У політиці ЄС щодо України немає жодних змін,

– зазначив Петер Стано.

За словами речника Єврокомісії, якщо Угорщина блокуватиме рішення щодо України, то у ЄС продовжать співпрацю, базуючись на "визначеному переліку критеріїв і очікувань". Він додав, що не спекулюватиме на тому, чи зміниться ситуація.

Що відомо про конфлікт між Україною та Угорщиною