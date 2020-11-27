Євросоюз вважає, що штучно занижені ціни на електроенергію для українців заважають розвитку конкуренції у країні. Окрім того, вони навіть створюють загрозу для безпечної роботи АЕС.

Ціни на електроенергію для населення не змінювалися з 2017 року. Внаслідок цього вони не покривають витрати на постачання. Про це повідомляє Енергетичне співтовариство Європейського союзу.

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Це заважає розвитку конкуренції і може вплинути на безпечну роботу електростанцій, особливо на атомні станції,

– мовиться у повідомленні.

У ЄС також заявили, що Україна мала відмовитися від перехресного субсидування між різними категоріями українців до відкриття гуртового ринку 1 липня 2019 року.

Модель, яка наразі існує, є недосконалою. Її умови передбачають, що державні компанії ("Гарантований покупець", "Енергоатом", "Укргідроенерго") зобов'язані продавати електроенергію за суттєво заниженою ціною.

У майбутньому це може стати загрозою для існування сталого українського ринку загалом.

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