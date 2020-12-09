На початку грудня Верховна Рада підтримала новий законопроєкт, який відновлює відповідальність за неправдиве декларування. Щоправда, у ЄС розкритикували законопроєкт, адже він передбачає недостатнє покарання для чиновників.

В Євросоюзі вважають недостатнім покарання за брехню в деклараціях, відновлене Радою після рішення КСУ. Про це заявив посол ЄС Матті Маасікас в коментарі "Європейської правди".

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Водночас у ЄС наголосили, що готові допомогти Україні у пошуку виходу із ситуації.

Ми визнали, що це є кроком у реагуванні на рішення Конституційного суду, але цього недостатньо для відновлення стримуючого ефекту системи декларування, і це треба доопрацювати,

– зазначив Матті Маасікас.

Зауважимо, що через скандальне рішення Конституційного Суду Україна ризикує втратити підтримку МВФ, Світового банку та інших міжнародних партнерів, також це ставить під сумнів безвізовий режим із ЄС.

Більше про скандальне рішення КСУ – читайте за посиланням.

Що не так з новим законом