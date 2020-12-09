Цього недостатньо: в ЄС розкритикували новий закон про покарання за брехню у декларації
На початку грудня Верховна Рада підтримала новий законопроєкт, який відновлює відповідальність за неправдиве декларування. Щоправда, у ЄС розкритикували законопроєкт, адже він передбачає недостатнє покарання для чиновників.
В Євросоюзі вважають недостатнім покарання за брехню в деклараціях, відновлене Радою після рішення КСУ. Про це заявив посол ЄС Матті Маасікас в коментарі "Європейської правди".
Важливо Мільйонер у 19 років: син нардепів від ОПЗЖ подав коштовну декларацію
Водночас у ЄС наголосили, що готові допомогти Україні у пошуку виходу із ситуації.
Ми визнали, що це є кроком у реагуванні на рішення Конституційного суду, але цього недостатньо для відновлення стримуючого ефекту системи декларування, і це треба доопрацювати,
– зазначив Матті Маасікас.
Зауважимо, що через скандальне рішення Конституційного Суду Україна ризикує втратити підтримку МВФ, Світового банку та інших міжнародних партнерів, також це ставить під сумнів безвізовий режим із ЄС.
Що не так з новим законом
- 4 грудня Верховна Рада відновила кримінальну відповідальність за неправдиве декларування, тепер за брехню про статки передбачені штраф і обмеження волі. Раніше ж корупціонерів карали жорсткіше – в'язницею.
- Внесення чиновником неправдивих відомостей на суму від 1 до 8,5 мільйонів гривень каратиметься штрафом від 42 тисяч до 51 тисячі гривень або громадськими роботами з позбавленням права обіймати певні посади на термін до 3 років.
- Якщо ж чиновник не вказує статки на понад 8,5 мільйонів, сума штрафу збільшується до 85 тисяч гривень.
- Також можливе обмеження волі до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади. Зазначимо, що обмеження волі – це не ув'язнення, а поселення у виправний центр з можливістю його покидати.
Поділитися новиною