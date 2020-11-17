В Європейському Союзі сподіваються, що новообрана президентка Майя Санду робитиме все, аби подолати у країні корупцію. ЄС обіцяють підтримати її у цьому.

Під час своєї передвиборчої кампанії Майя Санду багато говорила про боротьбу проти корупції та про необхідність реформ. Про це 17 листопада заявив високопоставлений чиновник ЄС, представляючи порядок денний майбутнього засідання Ради ЄС із закордонних справ, пише Інтерфакс-Україна.

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Це якраз те, що ми в Європейському Союзі хотіли почути (від молдовських керівників – 24 канал), тому що корупція в цій країні є величезною проблемою,

– зазначив представник ЄС.

Він запевнив, що Євросоюз підтримуватиме Санду в її прагненні втілити в дію та передбачити у законодавстві ті політичні рішення, про які вона оголосила в передвиборчій кампанії.