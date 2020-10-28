У Європі через стрімке зростання кількості хворих почалася друга хвиля COVID-19. Внаслідок цього у Європейській раді запропонували створити "союз тестів і вакцини".

Ситуація у світі з поширенням коронавірусу є достатньо загрозливою. Про це повідомив очільник Європейської ради Шарль Мішель.

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За його словами, протягом декількох тижнів ситуація у Європі стала небезпечною, тому потрібно вжити усіх необхідних заходів, аби уникнути ще більшого поширення захворюваності. Зважаючи на це, на думку Мішеля, варто визначити загальні правила карантину, самоізоляції та тестування.

Довідка. Кількість хворих на COVID-19 зростає й в Україні. Він початку пандемії вже зафіксували 355 601 випадок коронавірусної хвороби. Протягом доби 26 жовтня 2020 року виявили 6 677 нових хворих на коронавірус. Детальніше про це – читайте тут.

Як зазначив президент Європейської ради, країнам ЄС потрібно домовитися про сумісність мобільних застосунків, які б конфіденційно відстежували контактних осіб.

"Нам потрібні рішучі дії на європейському рівні, які передбачатимуть тестування та відстеження контактів й вакцини", – заявив він.

Вакцина проти COVID-19

Ще однією важливою стратегією, за словами Мішеля, є вакцинація. Він заявив, що у Євросоюзі вже почали розробляти стратегію її впровадження.

Європа перебуває в авангарді видатних зусиль, які зроблені в цій галузі на світовому рівні. Вона займалася цим не тільки заради себе, а й задля усього світу,

– додав глава Євроради.

Втім, він зауважив, що вакцини надійдуть в обіг протягом декількох наступних місяців, а це може створити певні логістичні проблеми. За його словами, до цього країнам ЄС потрібно готуватися.

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Також глава Європейської ради зазначив, що ефективність щеплення й побічні ефекти від нього ще потрібно буде відстежувати. Мішель додав, що деякі вакцини будуть однократними, а для інших потрібно буде проводити щеплення два рази.



Чи готові українці вакцинуватись проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу