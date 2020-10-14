Комітет постійних представників Європейського Союзу схвалив санкції проти 6 людей та 1 компанії. Їх підозрюють у причетності до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Раніше 27 країн-членів ЄС заявили, що готові підтримати санкції проти причетних до отруєння Навального. Рішення щодо санкцій повинні оприлюднити 15 жовтня в Офіційному журналі ЄС. Про це у твіттері повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк.

До теми Навальний записав перше відеозвернення й заявив, що його отруєння організував Путін

Посли ЄС дали зелене світло санкціям щодо 6 осіб і 1 компанії, відповідальних за отруєння Олексія Навального,

– заявив Джозвяк.

Санкції ЄС через отруєння Навального

Раніше Німеччина та Франція заявили, що готують санкції проти причетних до отруєння опозиціонера. Обмеження мали стосуватися співробітників адміністрації президента Росії Володимира Путіна та Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технології, де розробили хімічну отруту "Новачок".

Росія обурилася таким рішенням ЄС та сказала, що теж введе санкції у відповідь. Адже, мовляв, країна не бачить жодних доказів, що Навального отруїли.

Згодом санкції Німеччини та Франції підтримали ще 27 країн-членів ЄС. Робочі групи зайнялися створенням документа.

Зверніть увагу! Європейські лабораторії підтвердили, що Навального отруїли саме "Новачком". Водночас Росія заперечує цей факт. Опозиціонер в отруєнні звинувачує особисто Путіна. Той же заявляє, що активіст нібито отруївся сам. Більше деталей про отруєння Навального читайте на 24 каналі.