КСУ має враховувати конституційні положення про незмінність євроатлантичного курсу України. Однак у Євросоюзі сумніваються, що рішення про скасування антикорупційної реформи судді прийняли з дотриманням цієї вимоги.

Боротьба з корупцією є центральною складовою на шляху України до ЄС. Про це пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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Боротьба з корупцією є центральною складовою в прагненнях України наблизитися до Європейського Союзу і виконати конституційне завдання незворотності євроатлантичного курсу. Це конституційне завдання має враховувати у своїх рішеннях і Конституційний Суд, – наголосила Фельдгузен.

Однак, за словами дипломатки, є сумніви, що КСУ дотримався цієї умови при ухваленні рішення щодо електронних декларацій. На думку Фельдгузен, деякі судді також мали конфлікт інтересів.

"Тому у мене також виникає запитання, чи може Конституційний Суд у своєму нинішньому складі діяти відповідно до своїх конституційних завдань", – зауважила пані посол.

Фельдгузен наголосила, що спостерігає за скандалом навколо КСУ з "дедалі більшим занепокоєнням".

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