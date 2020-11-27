Європейський Союз може пережити ще більше розділення навіть за умови зміни президента США. Розглянемо, які суперечності стоять між лідерами ЄС у сфері оборони та відношення до США.

Навіть після закінчення каденції Дональда Трампа Європа залишиться розділеною через політику та різні погляди її лідерів на майбутнє на фоні коронавірусу. Трамп таки змусив Європу об'єднатися та стояти на своєму. Але далі підтримувати цю єдність буде все складніше. 24 канал вирішив подивитися, як це буде виглядати.

Кінець епохи неповаги та нові проблеми

Поверненню Джо Байдена у велику політику в Європі раді не всі / Фото Asia Times

Президентство Трампа було відзначено неповагою до європейських союзників та навіть презирством до НАТО. Він навіть роздумував вивести США з Альянсу, бо інші країни замало платять за розміщення армії США та не виділяють 2% бюджету на оборону. Це змусило, пише NYT, країни Старого Світу задуматися – а чи не занадто вони залежні від Сполучених Штатів?

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Дискусії точаться навколо того, наскільки далеко країни Європи здатні зайти, щоб самостійно захистити себе. Заміна президента у Вашингтоні знову відкрила старі проблеми між "локомотивами Європи" – Німеччиною і Францією.

Насамперед це стосується оборонних домовленостей із США. Берлін та Париж не можуть домовитись щодо спільного захисту та стратегічної автономії. У Єлисейському Палаці не приховують – розчаровані. Трамп, мовляв, допоміг Франції на словах та на ділі.

"Стратегічна автономія" – конструкт Емануеля Макрона, який народився через зміну поведінки та приорітетів США. Він вважає, що Штати "більше не хочуть нести тягар глобального лідерства, незалежно від того, хто буде президентом". Нова команда Джо Байдена ж навпаки, постійно наголошує, що буде активно працювати з усіма союзниками.

Макрон також переживає, що "дружнє" президентство Байдена знову "приспить" Європу під американською парасолькою. Заснути може і Німеччина – найбагатша країна Союзу.

Німеччина буде наголошувати на поглибленні дружби з США / Фото FT

Міністриня оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер (більш відома як АКК – 24) підкреслює – її країна має активніше відноситись к безпековим та військовим питанням. У своїй статті для Politico вона піддала критиці ідею Макрона, сказавши, що Європі все ще потрібна Америка.

Ці дебати токсичні та контрпродуктивні. Макрон концентрується не на тому питанні, європеїсти ми чи атлантисти. Треба розуміти, беремо ми більше відповідальності чи ні. АКК хоче більше, – пояснила для NYT Клаудія Мейджор, старша аналітикіня з оборонних питань у Німецькому інституті міжнародних відносин і безпеки.

Інші спеціалісти, опитані виданням, кажуть, що такі процеси оголяють ключові розбіжності між сприйняттям Франції та Німеччини.

Головні розбіжності У двох країн "різні стартові позиції та вони по-різному оцінюють трансатлантичну залежність". Франція більш самостійна, бо має власний ядерний арсенал. Тоді як Німеччина не може собі такого дозволити, а її армія знаходиться у далеко не найкращому стані.

Ілюзіям про стратегічну автономію має прийти кінець, бо європейці не зможуть замінити ключову безпекову роль Америки, – сказала АКК, але багаття нового скандалу вже розгорілося.

Франція проти Німеччини та роль Америки в Європі

Відхід Трампа посилив безпекові протиріччя між Меркель та Макроном / Фото Economic Times

"Французи не дуже впевнені, що Америка в Європі потрібна. У той час як німці кажуть: ми не можемо жити без американської безпеки! Щоб стати кращим партнером, зміцнюйте ЄС", – пояснив NYT керівник Мюнхенської конференції Вольфганг Ішингер. "АКК – найближчний союзник Макрона в Німеччині", – наголосив він.

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Берлін не втомлюється пояснювати, що США мають бути в Європі. Це вселяє надію у держави Центральної та Східної Європи, які щойно вступили до ЄС та НАТО або планують це робити.

Також це питання інклюзивності. Берлін хоче бути максимально залученим, тоді як Париж – йти вперед навіть з меншою кількістю країн "на борту". Це можна побачити і в дебатах по розподілу коронавірусного фонду. Додатково, Макрон не бачить союзників у своїй боротьбі з ісламістами вдома та у Північній Африці. Франція змушена воювати одна.

Лідери ісламських країн активно нападають на нього, включаючи президента Туреччини Ердогана. Німеччина намагається вдаватися до модерації між Анкарою, Грецією та Кіпром на рівних правах з Францією. Останній аспект виводить Макрона з себе, вважають аналітики і додають – дехто може запідозрити президента Франції у таємних планах послабити Альянс. Особливо в Берліні.

"Якщо Париж залишиться без НАТО та ЄС, вони все одно створять коаліцію. Якщо без цього залишити Німеччину, ми злякаємося, бо дуже боїмося краху Альянсу", – розповіла NYT Яна Пульєрін, директорка берлінського офісу Європейської Ради з міжнародних відносин.

Німецьку позицію активно захищає міністриня оборони / Фото ZDF

Макрон у інтерв'ю пояснив свою точку зору: "Америка буде нас поважати лише тоді, коли ми самі будемо опікуватися своїм захистом. Нова адміністрація – шанс для Європи продовжити свою незалежність". Крамп-Карренбауер відповіла у своєму виступі: "покладатися виключно на ЄС – це призведе лише до розколу".

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Дві столиці також сперечаються через модель нового європейського винищувача. Проект поки що просувається так собі, хоча має на меті показати, що "європейський суверенітет можливий під проводом Франції та Німеччини". ЄС чекає на новий військовий документ, який буде максимально близьким до доктрини. Його прийняття теж може викликати бурхливі дебати у той час, коли ЄС потрібна єдність.