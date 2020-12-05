ЄС та Великобританія заявили про відновлення переговорів щодо Brexit: що відомо
Євросоюз та Великобританія відновлять переговори про умови співпраці після Brexit вже 6 грудня в Брюсселі. Однак досі залишається проблема – в обох сторін різні позиції щодо 3 питань.
Це питання обговорили голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у телефонній розмові. Про рішенян вони повідомили у твітері.
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За їх словами, досягнення угоди неможливобез зближення позицій сторін з ключових тем.
В чому проблема
Як відомо, сторони мають різні позиції щодо 3 ключових питань:
- рівність умов;
- керівництво;
- рибний промисел.
Вони наголосили, що угоду ніхто з них не підпише доти, поки ці питання не вирішать.
На відновлення переговорів вже відреагувала Ірландія. Прем'єр-міністр Міхол Мартін заявив, що ця угода – в інтересах кожного. "Треба зробити всі зусилля, щоб досягти угоди", – написав він у твітері.
Що таке Brexit: коротко
- Так назвали процес виходу Великої Британії з Європейського Союзу. Це розпочалось ще 4 роки тому.
- 23 червня 2016 року відбувся референдум щодо виходу з ЄС. Тоді ідею підтримали 51,9% британців.
- Велика Британія вийшла з ЄС остаточно 31 січня 2020 року. Тоді Рада ЄС схвалила письмову процедуру.
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