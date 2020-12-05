Євросоюз та Великобританія відновлять переговори про умови співпраці після Brexit вже 6 грудня в Брюсселі. Однак досі залишається проблема – в обох сторін різні позиції щодо 3 питань.

Це питання обговорили голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у телефонній розмові. Про рішенян вони повідомили у твітері.

Цікаво За яких умов Британія готова продовжити перемовини щодо Brexit: заява уряду Британії

За їх словами, досягнення угоди неможливобез зближення позицій сторін з ключових тем.

В чому проблема

Як відомо, сторони мають різні позиції щодо 3 ключових питань:

рівність умов;

керівництво;

рибний промисел.

Вони наголосили, що угоду ніхто з них не підпише доти, поки ці питання не вирішать.

На відновлення переговорів вже відреагувала Ірландія. Прем'єр-міністр Міхол Мартін заявив, що ця угода – в інтересах кожного. "Треба зробити всі зусилля, щоб досягти угоди", – написав він у твітері.

Що таке Brexit: коротко