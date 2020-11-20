В Європейському Союзі відходить у минуле застосування такого стимулу для "зеленої" енергетики, як завищена ціна.

Відображенням цього тренду стало рішення Франції "заднім числом" знизити тарифи для "зеленої" енергетики. Такі ж наміри є й у інших країн ЄС, які раніше високими тарифами підтримували будівництво сонячних і вітрових електростанцій. Про це заявив експерт-міжнародник Тарас Семенюк.

Рішення країн ЄС відмовитися від завищених тарифів для "зеленої" енергетики має загальну причину – цей бізнес приносить власникам сонячних і вітрових електростанцій надприбутки. Цінові стимули є надмірними. Очевидно, такі рішення в Євросоюзі вплинуть і на політику українського уряду щодо "зеленої" енергетики. У нашій країні також в цій сфері бізнес отримує нічим не виправдані надприбутки,

– зазначив Семенюк.

Уряд Франції має намір зменшити тарифи минулих років для сонячних і вітрових електростанцій, побудовані в 2006-2010 роках. Про це повідомило інформагентство Bloomberg з посиланням на міністра екології Франції Барбару Помпілі.

Ретроспективний перегляд тарифів за попередні роки буде означати зменшення поточних виплат за вироблену електроенергію.

Як пояснила Барбара Помпілі, така ініціатива французького уряду пов'язана з тим, що власники сонячних і вітрових електростанцій отримують надприбутки.

Скорочення тарифів торкнеться близько 800 великих проєктів, в тому числі близько 150 проєктів держкомпанії Electricite de France SA.

Франція зараз платить власникам цих проєктів 750 млн євро в рік і за рахунок зниження тарифів минулих років планує заощадити 400 млн євро в рік, або 4 млрд євро до 2030 року.