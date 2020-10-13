Своїми діями проти власного народу чинний самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та його команда не лише втратили легітимність, але й дуже низько впали в очах світової спільноти.

Сприйняття білоруської влади наразі є вкрай поганим. Про це заявив речник Євросоюзу Петер Стано.

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Влада (Білорусі – 24 канал) і президент – вони вже втратили свою легітимність, вони низько впали, насамперед в очах власних громадян,

– наголосив Стано.

Речник заявив, що Євросоюз підтримує вимоги білорусів у їхньому бажанні відстояти фундаментальні права та демократичні свободи кожної людини.

У ЄС допускають розширення санкційного списку проти влади Білорусі. Якщо Лукашенко і його соратники продовжать свою поведінку, другий раунд санкцій буде неминучим.

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