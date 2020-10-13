У ЄС вважають, що Лукашенко і Ко низько впали в очах народу і світу
Своїми діями проти власного народу чинний самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та його команда не лише втратили легітимність, але й дуже низько впали в очах світової спільноти.
Сприйняття білоруської влади наразі є вкрай поганим. Про це заявив речник Євросоюзу Петер Стано.
Зверніть увагу ЄС готує нові санкції проти Білорусі, під них потрапить Лукашенко
Влада (Білорусі – 24 канал) і президент – вони вже втратили свою легітимність, вони низько впали, насамперед в очах власних громадян,
– наголосив Стано.
Речник заявив, що Євросоюз підтримує вимоги білорусів у їхньому бажанні відстояти фундаментальні права та демократичні свободи кожної людини.
У ЄС допускають розширення санкційного списку проти влади Білорусі. Якщо Лукашенко і його соратники продовжать свою поведінку, другий раунд санкцій буде неминучим.
Санкції проти білоруської влади: що відомо
- 2 жовтня ЄС опублікував список білоруських посадовців, які підпадають під санкції. У ньому є 40 прізвищ. Більшість із цих людей – міністри, силовики та члени ЦВК Білорусі. Варто зауважити, що Лукашенка у списку не було.
- 2 жовтня санкції проти білоруської верхівки ввели також США. Однак і в цей список Лукашенка не внесли. Під санкції США потрапили білоруські силовики та члени ЦВК. Саме їх у Штатах назвали відповідальними за провалені вибори та репресії проти мирного населення.
- 12 жовтня міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що попередні санкції щодо Білорусі не були ефективними і запропонував додати до санкційного списку Лукашенка.
- 12 жовтня Рада ЄС повідомила: якщо ситуація у Білорусі не покращиться, Лукашенку теж варто готуватися до санкцій.