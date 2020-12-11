ЄС введе санкції проти Туреччини через конфлікт в Середземномор'ї
Країни-члени Європейського союзу погодили пакет санкцій проти Туреччини. Причина цього – конфлікт в Середземномор'ї, учасниками якого є Туреччина, Греція і Кіпр.
Санкції введуть проти осіб і компаній, які брали участь у плануванні й проведенні розвідки газових родовищ на спірних дільницях у Середземному морі. Про це повідомляє Deutsche Welle.
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Санкції будуть передбачати заборону на в'їзд і заморожування активів на території Євросоюзу. Остаточне рішення щодо санкцій ухвалить Рада Європи.
Деталі конфлікту у Середземному морі
- Наприкінці жовтня Туреччина розширила розвідку корисних копалин на спірній з Грецією та Кіпром шельфі.
- В Афінах розкритикували Анкару за такі дії й пообіцяли подати скаргу.
Реакція Туреччини
У Туреччині стверджують, що план Євросоюзу запровадити санкції дасть зворотні результати. Крім того, це нібито ускладнить досягнення угоди щодо греко-турецького конфлікту у Середземномор'ї.
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