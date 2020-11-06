Європейський Союз затвердив новий пакет санкцій проти білоруських чиновників. Зокрема, у списку є і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Лукашенко потрапив у "чорний список" вперше. Про це повідомило видання Bloomberg.

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Євросоюз вже запроваджував санкції щодо білоруських чиновників у жовтні 2020 року. Це трапилось через сфальсифіковані президентські вибори та силовий розгін протестувальників, який вчинили ОМОНівці. Однак тоді Лукашенка у список ще не вносили.

Як відомо, згідно з впровадженими санкціями, чиновники не зможуть їхати до ЄС, а також їх активи будуть заморожені.

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