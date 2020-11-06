У ЄС ввели санкції проти Лукашенка: хто ще потрапив у список
Європейський Союз затвердив новий пакет санкцій проти білоруських чиновників. Зокрема, у списку є і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.
Лукашенко потрапив у "чорний список" вперше. Про це повідомило видання Bloomberg.
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Євросоюз вже запроваджував санкції щодо білоруських чиновників у жовтні 2020 року. Це трапилось через сфальсифіковані президентські вибори та силовий розгін протестувальників, який вчинили ОМОНівці. Однак тоді Лукашенка у список ще не вносили.
Як відомо, згідно з впровадженими санкціями, чиновники не зможуть їхати до ЄС, а також їх активи будуть заморожені.
Події у Білорусі: головне
- Олександр Лукашенко влаштував таємну інавгурацію та вчергове став очільником Білорусі попри те, що білоруси вважають вибори сфальсифікованими та влаштували масові протести.
- Опозиція оголосила ультиматум режиму Лукашенка. Однак влада його проігнорувала.
- У Мінську відбувся багатотисячний марш на підтримку "народного ультиматуму". Такі акції протесту пройшли й в інших містах Білорусі.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив гучну заяву 27 жовтня. Він сказав, що особисто віддав наказ розігнати учасників чергової мирної акції у Мінську 25 жовтня.
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