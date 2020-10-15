ЄС ввів санкції проти РФ через отруєння Навального
Європейський Союз запровадив санкції проти Росії через отруєння опозиціонера Олексія Навального. До санкційного списку потрапили шість людей.
В Євросоюзі наклали санкції на громадян РФ через отруєння політика Навального, про це інформує пресслужба Ради ЄС.
Раніше ЄС продовжив санкції проти РФ по справі Скрипалів
Сьогодні (15 жовтня – 24 канал) Рада ввела обмежувальні заходи проти шести осіб і однієї компанії, причетних до замаху на Олексія Навального,
– йдеться в заяві.
Хто потрапив у санкційний список:
- директор ФСБ Олександр Бортніков;
- перший заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко;
- ще четверо високопоставлених російських чиновників;
- штрафи стосуються і Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технологій.
Введені Євросоюзом обмеження передбачають заборону на в'їзд на територію ЄС, а також замороження будь-яких фінансових активів в європейських банках.
До слова, раніше російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявляв, що РФ дзеркально відповість на санкції ЄС.