Депутати Європарламенту надіслали лист військовому керівництву Білорусі. Вони закликали не виконувати накази Олександра Лукашенка.

А також не ставати частиною його "військової хунти". Про це повідомили на офіційному сайті литовських європарламентарів з групи Європейської народної партії.

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У листі йдеться про те, що значення білоруський військових – це захищати мирних жителів, а не бити і залякувати їх, зокрема вагітних жінок і людей похилого віку.

Ви, армія і поліція – теж білоруси та такі ж люди, як ті, які мирно протестують на вулицях, вимагаючи своїх прав і справедливих виборів,

– наголосили депутати.

"Не ставайте частиною військової хунти"

І додали: "Це історичний поворот, в якому ви повинні прийняти правильне рішення – стати учасником державного перевороту і хунти або стати на захист історії та мирних жителів Білорусі, які просто вимагають поваги своїх прав.

Європейські депутати також додали, що виконання злочинних наказів – теж злочин. Його розслідуватиме міжнародна спільнота. Також закликають "не допускати незаконного захоплення влади"

Не ставайте частиною військової хунти Лукашенко і не беріть участь у злочині,

– йдеться в посланні.

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