Європейський Союз та Рада Європи вкотре закликали Україну без зволікань ратифікувати Стамбульську конвенцію. Документ стосується запобігання насильству щодо жінок.

Партнери України закликали парламент імплементувати усі положення чинного законодавства, зокрема, посилити систему запобіжних заходів та реагування на домашнє насильство. Про це мовиться у спільній заяві Представництва ЄС, Консультативної місії ЄС та Офісу Ради Європи в Україні, інформує "Європейська правда".

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Криміналізація домашнього насильства у 2017 році змінила ситуацію в Україні. Та навіть попри те, що вже реалізовано на політичному рівні, багато чого ще можна зробити,

– йдеться у заяві.

Що сказали у ЄС та Раді Європи

ЄС закликав українську владу надати додаткове фінансування притулкам для жертв домашнього насильства. Крім того, Євросоюз та Рада Європи підкреслили на важливості розроблення та фінансування програми для правопорушників.

У заяві також наголосили на важливості ведення просвітницької діяльності, руйнуванні гендерних стереотипів, сексизму та нерівності. Адже саме ці чинники часто є першопричиною насильства.

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Понад усе ми віримо, що прийняття конвенції про запобігання насильству проти жінок пришвидшить імплементацію українського законодавства. Конвенція залишається найбільш ґрунтовним документом щодо такого серйозного порушення прав людини,

– підкреслили партнери України.